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Дослідження виявило, як комп'ютерні ігри впливають на здоров'я

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Дослідження виявило, як комп'ютерні ігри впливають на здоров'я - фото 1

Дослідники визначали, як гра впливає на фізичне й психічне здоров'я. Для цього дослідження Sony, Microsoft та Nintendo надали свої дані за 6 тижнів, за згодою гравців. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Масштабне дослідження, у якому взяли участь 39 000 любителів відеоігор, показало, що час, який ви проводите за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я. Про це повідомляє ВВС і зазначає, що результати опубліковані в журналі Royal Society Open Science.

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За час дослідження лише один гравець вибув. Дані отримували з таких ігор: Animal Crossing, Apex Legends, Eve Online, Forza Horizon 4, Gran Turismo Sport, The Crew 2.

Тут важливий баланс. Проводити 24 години на добу за грою – це погано, але проводити 24 години на добу за їжею чи тренуваннями – це теж недобре", – аже професор Ендрю Пшибильський.

Під час дослідження вимірювали самопочуття за допомогою запитань про задоволеність життям та рівень емоцій (радості, смутку, гніву й розчарування).

Для кардинальної зміни самопочуття, середньостатистичному гравцю потрібно грати на 10 годин на день більше, ніж зазвичай, за словами вчених.

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