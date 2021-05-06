Майлі Сайрус з'явилася на публіці в ефектному прозорому вбранні

Популярна американська співачка Майлі Сайрус показала ефектні знімки, на яких позувала в епатажному образі.

Так, на кадрах, які артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона з'явилася в штанах з безліччю блискіток, через які просвічувалась білизна, білій майці і масивному взутті на високих підборах.

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Свій образ зірка підкреслила сонцезахисними окулярами квадратної форми, об'ємними прикрасами на шиї і руках, які були одягнені поверх шкіряних рукавичок, і скуйовдженим волоссям. Крім того, на тілі у красуні також виднілися маленькі татуювання.

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