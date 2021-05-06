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Адель показала нову серію фото на честь свого 33-річчя: кадри підірвали мережу

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Адель - фото 1
Адель / instagram

5 травня британській співачці Адель виповнилося 33 роки. З нагоди свого свята артистка порадувала фанів серією нових знімків.

Так, на честь свого дня народження Адель вирішила поділитися з підписниками в Instagram кількома новими знімками.

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На першому фото зірка постала без макіяжу на чорно-білому портреті. Співачка позувала зі схрещеними руками, на яких можна побачити її татуювання – напис "рай" на лівій руці і зображення планети Сатурн на правому передпліччі. На другому знімку зірка позувала у воді в яскравому костюмі з довгими рукавами і яскравим принтом, а на третьому кадрі – в чорній сукні.

Серія фото набрала понад 5 мільйонів лайків і безліч коментарів, в яких фоловерів вітали її з днем народження.

Адель показала нову серію фото на честь свого 33-річчя: кадри підірвали мережу - фото 458241
Адель показала нову серію фото на честь свого 33-річчя: кадри підірвали мережу - фото 458240
Адель показала нову серію фото на честь свого 33-річчя: кадри підірвали мережу - фото 458242

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