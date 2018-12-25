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Майлі Сайрус вийшла заміж: з'явилися перші кадри

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Майлі Сайрус - фото 1
Майлі Сайрус / Instagram

Американська співачка Майлі Сайрус і австралійський актор Ліам Хемсворт узаконили свої стосунки.

У Instagram одного з друзів сімейства з'явилися фото і відео з торжества. Як видно по кадрах, святкування сильно нагадує скромне весілля у колі найближчих людей. Офіційний дрес-код, кульки "Mr&Mrs", святковий торт і алкогольні конкурси у найкращих весільних традиціях.

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Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт почали зустрічатися у 2009 році. У 2013 році вони розлучилися, а в 2016 році – знову зійшлися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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