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Майлі Сайрус поділилася першими весільними фото

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Майлі Сайрус одружилася з Ліамом Хемсвортом - фото 1
Майлі Сайрус одружилася з Ліамом Хемсвортом / gettyimages

23 грудня співачка й актриса Майлі Сайрус вийшла заміж за актора Ліама Хемсворта.

Весільна церемонія була таємницею. Пара запросила на своє свято лише найближчих друзів і родичів.

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Через кілька днів Майлі поділилася у себе в Instagram першими весільними світлинами з чоловіком. Для урочистої церемонії співачка обрала скромну білу сукню Vivienne Westwood, а от Ліам був одягнений у чорний костюм і білі кросівки.

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт почали зустрічатися ще у 2009 році. Утім, через пару років пара завершила стосунки. У 2016 році Майлі та Ліам возз'єдналися й оголосили про заручини.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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