Майлі Сайрус переспівала хіт Біллі Айліш "My Future" (відео)

Майлі Сайрус потішила кавером на новеньку пісню "My Future" від юної Біллі Айліш, і це справді варто зацінити.

Американська поп-співачка Майлі Сайрус стала гостею шоу Live Lounge" на BBC Radio 1, де наживо виконала не лише свої пісні, серед яких Slide Away та Midnight Sky.

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За традицією програми, Майлі переспівала і хіт своєї колеги Біллі Айліш. Такої версії новенької пісні "My Future" ви ще точно не чули. Відзначимо, що ролик з зіркою зібрав понад 400 тисяч переглядів всього за день.

Як додали коментатори, під акомпанемент піаніно та з традиційним вокалом Сайрус пісня набула більшої емоційності та справді торкнулась до сердець.

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