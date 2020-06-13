Майкл Джордан зловив рибину вагою 200 кг

Баскетболіст Майкл Джордан зловив величезну рибу-марліна зі своєю командою Catch 23. Лишень подивіться на неї!

Легендарний американський баскетболіст Майкл Джордан взяв участь у рибальських змаганнях Big Blue Rock. Разом з командою Catch 23 Джордан зловив марліна вагою 200 кілограмів.

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Відео з демонстрацією улову опублікував у соцмережі Twitter журналіст Кен Ветлінг. Зі своєю командою Catch 23 Джордан зловив марліна – рибу виду окунеподібних. Цікаво, що її вага може досягати 800 кілограмів!

Раніше баскетболіст разом з ESPN випустив 10-серійний документальний серіал "Останній танець" про чемпіонство Чикаго в 1998 році, а також пожертвував 100 мільйонів доларів на боротьбу з расовою дискримінацією в США.

VIDEO: Michael Jordan and Catch 23 at Big Rock Landing Tuesday afternoon. The crew boated a blue marlin weighing 442.3 pounds. pic.twitter.com/f0b4f2J1EC — Ken Watling (@KWOnAir) June 9, 2020

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