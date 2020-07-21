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Майк Тайсон підірвав мережу відео зі свого тренування

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Майк Тайсон - фото 1
Майк Тайсон / instagram

Легенда боксу Майк Тайсон показала своє тренування і розбурхав Instagram. Неймовірна форма і сила 54-річного спортсмена вразили його шанувальників.

На кадрах 54-річний ексчемпіон світу Майк Тайсон демонструє своє тренування. Боксер з'являється на рингу в жовтій футболці з написом Tyson Ranch. Він проводить спаринг, працює на лапах і мішку.

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Ролик змонтований в кліповому стилі під динамічну музику. Відео викликало фурор у мережі, зібравши понад мільйон переглядів менше, ніж за день.

Користувачі мережі були здивовані неймовірною силою і формою 54-річного спортсмена. Користувачі запитали, "як це можливо" і попередили, що Тайсон може вбити людину, якщо буде бити з такою силою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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