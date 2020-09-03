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Майбутнє поряд: американці створили паперову клавіатуру (відео)
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Інженери зі США показали, що незабаром кожен зможе просто "надрукувати" собі Bluetooth-клавіатуру і спокійно займатись своїми справами за комп'ютером. Це варто побачити!
Інженери з Університету Пердью розробили круту Bluetooth-клавіатуру, яка виглядає, як звичайнісінький папір з символами.
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Насправді таке диво створюють на 3D-принтері, а під час друку наносять на листок молекули з високим вмістом фтору. Саме це дозволяє доповнити майже будь-який матеріал електричними схемами. Тому клавіатуру можна під'єднати через Bluetooth до різних гаджетів.
Творці такої новинки впевнені, що за кілька років скористатись такою клавіатурою та надрукувати її зможе кожен, адже вона навіть не потребує окремого джерела енергії. Кожен контакт з пальцями вже її заряджає для дій.
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