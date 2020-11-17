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Майбутнє поруч: OPPO показала смартфон, який розтягується (відео)

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OPPO X 2021 – смартфон, який розтягується - фото 1
OPPO X 2021 – смартфон, який розтягується

Головним анонсом з конференції OPPO INNO Day 2020 стала демонстрація смартфона OPPO X 2021, здатного змінювати свій розмір залежно від сценарію використання. Китайські блогери уже отримали доступ до пристрою і навіть встигли продемонструвати його роботу.

У відео наочно показано, що OPPO X 2021 – це не просто концепт на рендерах, а цілком реальний і повністю робочий пристрій.

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Смартфон дійсно розтягується і складається самостійно, для чого необхідно провести пальцем по бічній грані. При цьому перемальовування призначеного для користувача інтерфейсу відбувається максимально плавно прямо під час зміни розміру екрану.

Як видно, OPPO X 2021 уже здатний працювати з різними сторонніми додатками. Наприклад, продемонстрували, як у соціальній мережі інтерфейс автоматично перебудовується при зміні розміру екрана. У деяких програмах при розкритті на дисплеї не просто уміщається більше тексту або картинка збільшується в розмірах, а з'являються нові розділи та меню.

Про плани OPPO з випуску подібних пристроїв у продаж нічого не повідомляється.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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