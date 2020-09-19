Майбутні моделі BMW навчаться "відчувати" дорогу: як це працюватиме

BMW оголосила про співпрацю з компанією Tactile Mobility

Концерн BMW Group уклав з ізраїльською компанією Tactile Mobility угоду про використання програмного забезпечення для аналізу дорожнього покриття під колесами автомобіля. Така співпраця дозволить навчити баварські авто "відчувати" дорогу.

Баварці уклали угоду про партнерство з компанією Tactile Mobility з ізраїльського міста Хайфа, яка вважається провідним світовим постачальником програмного забезпечення для віртуальної обробки тактильних даних.

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Завдяки цьому майбутні моделі BMW навчаться "відчувати" дорогу, а разом з ними цю технологію отримають й автомобілі інших марок концерну BMW Group, такі як Mini та Rolls-Royce. Фірмове програмне забезпечення Tactile Mobility надасть можливість аналізувати атрибути дорожнього покриття під колесами в реальному часі.



Нові автомобілі BMW будуть оснащені датчиками для "відчуття" дорожнього полотна

Як це працює?

Програмний комплекс використовує набір датчиків для збору й аналізу даних про зчеплення з дорожнім покриттям, що дозволить системі стабілізації регулювати підвіску, керувати розподілом тяги по колесах, контролювати ефективність гальмування і багато іншого.

Ми раді співпрацювати з BMW, щоб обладнати їх автомобілі функцією "дотику" і продемонструвати комерційну життєздатність цієї технології, – сказав технічний директор Tactile Mobility Боаз Мізрахі.

Програмне забезпечення з'явиться на нових BMW з 2021 року.

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