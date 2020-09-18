Cadillac XT4 отримав аналог Face ID від Apple: як і де ця технологія працює

Субкомпактний кросовер Cadillac XT4 готується до легкого оновлення у Китаї, в рамках якого отримає низку нових функцій. Серед них – система розпізнавання обличчя Face ID, завдяки якій автомобіль зможе впізнавати власника.

У компанії нову функцію описують як "найсучаснішу систему безключового доступу" та відзначають, що вона зможе працювати у будь-яку пору доби й за будь-якої погоди.

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Система використовує здвоєну інфрачервону камеру з адаптивною підсвіткою, вбудовану в центральну стійку кузова. Коли власник наближається до автомобіля, система ловить сигнал від його мобільного телефону по Bluetooth і "прокидається": вона сканує обличчя, після чого відчиняє двері й дозволяє завести двигун без ключа.

З метою безпеки нову систему забезпечили додатковими функціями – можливістю розблокування автомобіля за відбитком пальця або паролю. Вона підтримує вісім профілів, в тому числі профіль адміністратора, який може дозволити доступ ще семи власникам. Установка системи на Cadillac XT4 у Китаї обійдеться в 10 000 юанів або 1480 доларів.

Крім Face ID, кросовер отримає мультимедійну систему Cadillac User Experience (CUE) з Apple CarPlay і голосовим помічником, здатним розпізнавати до 214 команд. Ціна XT4 на китайському ринку варіюється від 259 700 юанів до 391 700 юанів (від 38 379 до 57 870 доларів).

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