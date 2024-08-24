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День ангела у вересні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у вересні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з зимовими іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у вересні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті кожної людини. Календар іменин допоможе під час вибору імені дитині. Також ви дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у вересні.
Варте уваги: Гороскоп на вересень 2024 – прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Усі Дні Ангела у вересні вказані за датами новоюліанського календаря, на який перейшла Україна у 2023 році.
Календар імен на вересень 2024
|Дата
|Ім'я
|1 вересня
|Семен, Марфа, Наталія, Тетяна
|2 вересня
|Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демід, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Серафима, Стефан, Феодор, Федосій, Феодот, Юліан
|3 вересня
|Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Дорофей, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Феофан, Харитон, Юхим
|4 вересня
|Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Стефан, Феодор, Юліан, Яким
|5 вересня
|Авдей, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Феодор, Юхим
|6 вересня
|Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Діонісій, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Фекла
|7 вересня
|Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Пахомій, Петро, Сава, Стефан
|8 вересня
|Іван, Георгій
|9 вересня
|Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон, Яким
|10 вересня
|Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Кас'ян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна
|11 вересня
|Віктор, Герман, Дмитро, Ія, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій
|12 вересня
|Данило, Іван, Никодим, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Феодор, Юліан
|13 вересня
|Валеріан, Єрофій, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Олександр, Петро, Стефан, Юліан
|14 вересня
|Іван, Микола
|15 вересня
|Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Стефан, Федот, Яків
|16 вересня
|Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Людмила, Олексій, Сергій
|17 вересня
|Віра, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Надія, Никодим, Олександра, Павло, Серафим, Софія, Феодосій
|18 вересня
|Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ян, Аріадна, Аріна, Євфросинія, Ірина, Софія
|19 вересня
|Гаврило, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Олексій, Теодор, Трохим, Федір, Марія
|20 вересня
|Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна
|21 вересня
|Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор Олександр, Петро, Ян
|22 вересня
|Веніамін, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Олександр, Петро, Параска
|23 вересня
|Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса
|24 вересня
|Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан, Фекла
|25 вересня
|Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Опанас, Остап, Павло, Прохір, Роман, Сергій, Єфросинія
|26 вересня
|Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Опанас, Тихін, Ян
|27 вересня
|Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір, Федір, Акуліна, Февронія
|28 вересня
|Валентин, В'ячеслав, Георгій, Єгор, Єремія, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана
|29 вересня
|Іван, Ян
|30 вересня
|Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія
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