День ангела у вересні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у вересні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з зимовими іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у вересні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті кожної людини. Календар іменин допоможе під час вибору імені дитині. Також ви дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у вересні.

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Усі Дні Ангела у вересні вказані за датами новоюліанського календаря, на який перейшла Україна у 2023 році.

Календар імен на вересень 2024

Дата Ім'я 1 вересня Семен, Марфа, Наталія, Тетяна 2 вересня Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демід, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Серафима, Стефан, Феодор, Федосій, Феодот, Юліан 3 вересня Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Дорофей, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Феофан, Харитон, Юхим 4 вересня Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Стефан, Феодор, Юліан, Яким 5 вересня Авдей, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Феодор, Юхим 6 вересня Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Діонісій, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Фекла 7 вересня Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Пахомій, Петро, Сава, Стефан 8 вересня Іван, Георгій 9 вересня Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон, Яким 10 вересня Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Кас'ян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна 11 вересня Віктор, Герман, Дмитро, Ія, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій 12 вересня Данило, Іван, Никодим, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Феодор, Юліан 13 вересня Валеріан, Єрофій, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Олександр, Петро, Стефан, Юліан 14 вересня Іван, Микола 15 вересня Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Стефан, Федот, Яків 16 вересня Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Людмила, Олексій, Сергій 17 вересня Віра, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Надія, Никодим, Олександра, Павло, Серафим, Софія, Феодосій 18 вересня Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ян, Аріадна, Аріна, Євфросинія, Ірина, Софія 19 вересня Гаврило, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Олексій, Теодор, Трохим, Федір, Марія 20 вересня Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна 21 вересня Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор Олександр, Петро, Ян 22 вересня Веніамін, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Олександр, Петро, Параска 23 вересня Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса 24 вересня Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан, Фекла 25 вересня Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Опанас, Остап, Павло, Прохір, Роман, Сергій, Єфросинія 26 вересня Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Опанас, Тихін, Ян 27 вересня Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір, Федір, Акуліна, Февронія 28 вересня Валентин, В'ячеслав, Георгій, Єгор, Єремія, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана 29 вересня Іван, Ян 30 вересня Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія

Картинки з Днем ангела

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