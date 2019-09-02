Магнітні бурі у вересні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Вересень 2019 відзначиться двома сильними магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на ваше здоров'я. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат на вересень, коли магнітне поле Землі відіб'ється на самопочутті українців!

У вересні 2019 року очікується кілька справді потужних магнітних бур, які накриють Україну та світ. Вони розподіляться рівномірно: на початку та наприкінці місяця. Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі.

І ще: Гороскоп на вересень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку

Найпотужніша магнітна буря чекає нас на початку місяця: 1 вересня. За даними науковців, такі бурі можуть призводити до появи головного болю та погіршення роботи серцево-судинної системи й загального самопочуття.

Окрім цього, потужніші магнітні коливання прогнозують 27 та 28 вересня. Вони можуть суттєво погіршити самопочуття, тому фахівці рекомендують стежити за своїм станом здоров'я: регулярно міряти артеріальний тиск, не виходити з дому без зайвої необхідності, а також налягти на легку їжу, яка не перевтомлюватиме організм.

Календар магнітних бур на вересень 2019 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до стану здоров'я, захищати організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб. Медики також радять зменшити кількість нездорової їжі та спиртного. Натомість, можуть покращити самопочуття легкі фізичні навантаження.

Поради, як пережити магнітні бурі:

Не нехтуйте сном, адже він дуже важливий у такий період.

Вживайте якомога більше сезонних фруктів та овочів, адже організм потребує вітамінів.

Не забувайте пити більше води. Найкраще орієнтуватись на відчуття голоду та спраги.

Кількість напоїв з кофеїном та спиртним варто звести до мінімум, щоб не погіршити самопочуття.

Пройдіть консультацію у лікаря щодо хронічних захворювань.

Не забувайте про активний відпочинок, який допоможе і морально, і фізично.

Вмикайте улюблене Радіо МАКСИМУМ та не забувайте про вдалий настрій щодня!

Розклад магнітних бур на вересень

Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2019: дні, коли стригти волосся