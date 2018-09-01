Магнітні бурі у вересні 2018: календар небезпечних дат

Коли будуть магнітні бурі у вересні - розклад

Вересень 2018 буде "багатим" на магнітні бурі, які очікуються і в Україні. До вашої уваги всі дати у вересні, коли метеозалежні люди відчують вплив магнітного поля Землі.

Магнітні бурі у вересні 2018 року будуть слабкими, однак метеозалежним людям варто поберегти своє здоров'я.

Магнітні бурі у вересні 2018 – календар

Перший місяць осені відзначиться кількома періодами з магнітними збуреннями. Перша хвиля пройде з 11 по 14 вересня, а друга – з 16 по 22 вересня. В інші дні вплив бур буде майже непомітним.

І ще: Німецькі вчені назвали найкращий продукт для чоловічого здоров'я

Відзначається, що магнітні коливання будуть 1 класу, тобто слабкими і матимуть незначний вплив на системи управління космічними апаратами, а полярне сяйво можна буде побачити на високих широтах.

Метеозалежним людям варто бути обачними не лише у період збурень, а й за кілька днів до та після них.

Магнітні бурі: що не можна робити у ці дні:

Краще відмовитись від польотів на літаках, а також їздити у метро

Не пересиджуйте бурі вдома, краще влаштувати прогулянку та нормалізувати нервову систему

Зменшити рівень фізичних навантажень, адже вони лише додадуть стресу, а не знімуть його

Відмовтесь від солодощів, алкоголю та куріння

Намагайтесь не дратуватись через дрібниці

Читайте також: Це корисне заняття допоможе знизити тиск