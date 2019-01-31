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Чому щодня обов'язково ходити пішки

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Чому обов'язково щодня ходити пішки - фото 1
Чому обов'язково щодня ходити пішки

Медики пояснили, чому важливо щодня ходити пішки і як це впливає на здоров'я. Це варто знати кожному!

Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу вона пояснила, чому ходити пішки корисно.

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Чому обов'язково щодня ходити пішки:

  • Це покращує аеробні можливості, допомагаючи тілу поглинати та використовувати кисень краще
  • Це чудове тренування для судин та серця
  • Це впливає на легкість та швидкість виконання щоденних справ
  • Це допомагає втримувати здорову вагу
  • Це знижує рівень тривожності та стресу

"Це корисна рухова активність, що в деяких випадках може навіть замінити тренування. Водночас її можна просто інтегрувати в повсякденне життя – не потрібні спеціальне обладнання чи підготовка, аби "потренуватись", – наголосила вона.

До того ж, учені пояснюють, що потрібно не тільки зосереджуватись на відстані чи кількості кроків, а й підіймати інтенсивність ходьби.

Чому обов'язково щодня ходити пішки - фото 304958
Чому обов'язково щодня ходити пішки

"Для того, щоб отримувати користь для здоров’я – достатньо 10-хвилинної прогулянки в активному темпі щодня. Це означає зі швидкістю близько 5 кілометрів на годину", – відзначила Супрун.

Водночас, потрібно розуміти, що 10 хвилин фізичних активностей на день доволі мало. Чим більше активності, тим більше переваг для здоров'я.

"Адже коли ми мало рухаємось та багато сидимо – організм буквально "вимикається". Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м’язи і кістки", – підкреслює міністр.

Якщо вам бракує часу на спортзал чи заняття спортом, до варто хоча б ходити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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