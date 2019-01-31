Чому щодня обов'язково ходити пішки

Медики пояснили, чому важливо щодня ходити пішки і як це впливає на здоров'я. Це варто знати кожному!

Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу вона пояснила, чому ходити пішки корисно.

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Чому обов'язково щодня ходити пішки:

Це покращує аеробні можливості, допомагаючи тілу поглинати та використовувати кисень краще

Це чудове тренування для судин та серця

Це впливає на легкість та швидкість виконання щоденних справ

Це допомагає втримувати здорову вагу

Це знижує рівень тривожності та стресу

"Це корисна рухова активність, що в деяких випадках може навіть замінити тренування. Водночас її можна просто інтегрувати в повсякденне життя – не потрібні спеціальне обладнання чи підготовка, аби "потренуватись", – наголосила вона.

До того ж, учені пояснюють, що потрібно не тільки зосереджуватись на відстані чи кількості кроків, а й підіймати інтенсивність ходьби.

Чому обов'язково щодня ходити пішки

"Для того, щоб отримувати користь для здоров’я – достатньо 10-хвилинної прогулянки в активному темпі щодня. Це означає зі швидкістю близько 5 кілометрів на годину", – відзначила Супрун.

Водночас, потрібно розуміти, що 10 хвилин фізичних активностей на день доволі мало. Чим більше активності, тим більше переваг для здоров'я.

"Адже коли ми мало рухаємось та багато сидимо – організм буквально "вимикається". Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м’язи і кістки", – підкреслює міністр.

Якщо вам бракує часу на спортзал чи заняття спортом, до варто хоча б ходити.

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