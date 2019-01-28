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Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку

  • 2005
Актуальний гороскоп на українській мові - фото 1
Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 28 січня – 3 лютого 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 28.01 – 03.02

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 28, 2
  • Несприятливі дні: 29, 3
Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Цього тижня варто бути дуже уважним та обачним, адже різка зміна планів та крайнощі ні до чого хорошого не призведуть. Зорі радять уважно прислухатись до себе, власних бажань, а також інтуїції. Події нового тижня принесуть чимало хороших вражень, якщо ви будете мислити позитивно та раціонально.

Телець

  • Сприятливі дні: 1, 3
  • Несприятливі дні: 28, 31
Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Для Тельців новий тиждень буде неймовірно сприятливий у плані роботи. Чимало ідей та пропозицій, від яких важко відмовитись. Зберігайте спокій та не намагайтесь втілити у життя все, адже потрібен час і для відпочинку. А от з рідними варто бути обережнішими та намагатись позбавити конфліктів мирним шляхом.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 31, 2
  • Несприятливі дні: 1, 3
Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Саме час повернутись до роботи повністю, адже у вас був час відновитись та набратись енергії. Кінець місяця буде сприятливим для втілення в реальність давніх мрій та цілей. Старайтесь бути уважними, і тоді жодна геніальна ідея не пройде повз.

Рак

  • Сприятливі дні: 1, 3
  • Несприятливі дні: 31, 2
Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Не варто розслаблятись та відкладати справи на сумнозвісне "завтра". Зберіть сили у кулак та починайте працювати не лише над тим, що потрібно, а й над тим, що подобається. Тиждень буде вдалим, якщо вам вдасться максимально приділити час для самореалізації.

Лев

  • Сприятливі дні: 31, 2
  • Несприятливі дні: 28, 1
Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Тиждень буде доволі насиченим, тому зорі радять дещо уповільнились у намаганні встигнути все і більше. Перша половина тижня буде сповнена великої кількості роботи, а от другу частину варто приділити правильному відпочинку. Не бійтесь змін, але не забувайте про холодний розум.

Діва

  • Сприятливі дні: 31, 1
  • Несприятливі дні: 29, 3
Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Зорі пророкують доволі незвичайний час для роздумів, ідей, сумнівів та появи грандіозних планів. Вас пора взятись за себе та почати самовдосконалюватись. Саме саморозвиток допоможе вам побороти старі проблеми. Щоправда, краще це робити без фанатизму, адже здоров'я вам ще знадобиться.

Терези

  • Сприятливі дні: 2, 3
  • Несприятливі дні: 30, 31
Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Цього тижня можливі непередбачувані події, через які ви можете опинитись у незрозумілій ситуації. Тому варто прислухатись до себе та намагатись уникати конфліктних ситуацій. У важкі моменти не забувайте про близьких, які завжди вас підтримають.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 2, 3
  • Несприятливі дні: 28 ,1
Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Зарядіться на позитив, і тоді весь вас тиждень вдача вам усміхатиметься. Гарний настрій та розумний підхід до розподілення часу дозволять поповнити гаманець та завести нових друзів.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 31, 1
  • Несприятливі дні: 2, 3
Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Кожне рішення Стрільців цього тижня варто добре обдумувати, а також не відпускати на волю весь шквал емоцій, які вас охоплюють. Лише раціональне мислення та впевненість у своїх діях допоможуть завершити тиждень на позитивній ноті. Вихідні варто провести у колі рідних та нарешті створити у домі затишок.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 2, 3
  • Несприятливі дні: 30, 1
Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Забудьте про стандартне бачення світу, нові погляди допоможуть вам нарешті почати йти назустріч своїм мріям та цілям. До того ж, саме час налагодити стосунки зі своїм колом спілкування. Якщо цього тижня у вас планується поїздка, то воно точно пройде успішно та весело.

Водолій

  • Сприятливі дні: 31, 2
  • Несприятливі дні: 28, 3
Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Весь нестримний потік енергії варто спрямовувати не на руйнування, а на створення чогось хорошого. Забудьте про запальні методи розв'язання проблем, саме час навчитись позбуватись негараздів мирним шляхом. припиніть вважати, що люди навколо вам щось винні, тоді життя налагодиться.

Риби

  • Сприятливі дні: 2, 3
  • Несприятливі дні: 29, 1
Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Зорі радять втримати свої амбіції та надмірну емоційність, щоб не загрузнути у негативі та невдачах. Попереду на вас очікують зміни, які варто правильно сприйняти, а не намагатись втекти від них.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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