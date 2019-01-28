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Гороскоп на цей тиждень 28 січня – 3 лютого 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 28 січня – 3 лютого 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 28.01 – 03.02
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 28, 2
- Несприятливі дні: 29, 3
Цього тижня варто бути дуже уважним та обачним, адже різка зміна планів та крайнощі ні до чого хорошого не призведуть. Зорі радять уважно прислухатись до себе, власних бажань, а також інтуїції. Події нового тижня принесуть чимало хороших вражень, якщо ви будете мислити позитивно та раціонально.
Телець
- Сприятливі дні: 1, 3
- Несприятливі дні: 28, 31
Для Тельців новий тиждень буде неймовірно сприятливий у плані роботи. Чимало ідей та пропозицій, від яких важко відмовитись. Зберігайте спокій та не намагайтесь втілити у життя все, адже потрібен час і для відпочинку. А от з рідними варто бути обережнішими та намагатись позбавити конфліктів мирним шляхом.
Близнюки
- Сприятливі дні: 31, 2
- Несприятливі дні: 1, 3
Саме час повернутись до роботи повністю, адже у вас був час відновитись та набратись енергії. Кінець місяця буде сприятливим для втілення в реальність давніх мрій та цілей. Старайтесь бути уважними, і тоді жодна геніальна ідея не пройде повз.
Рак
- Сприятливі дні: 1, 3
- Несприятливі дні: 31, 2
Не варто розслаблятись та відкладати справи на сумнозвісне "завтра". Зберіть сили у кулак та починайте працювати не лише над тим, що потрібно, а й над тим, що подобається. Тиждень буде вдалим, якщо вам вдасться максимально приділити час для самореалізації.
Лев
- Сприятливі дні: 31, 2
- Несприятливі дні: 28, 1
Тиждень буде доволі насиченим, тому зорі радять дещо уповільнились у намаганні встигнути все і більше. Перша половина тижня буде сповнена великої кількості роботи, а от другу частину варто приділити правильному відпочинку. Не бійтесь змін, але не забувайте про холодний розум.
Діва
- Сприятливі дні: 31, 1
- Несприятливі дні: 29, 3
Зорі пророкують доволі незвичайний час для роздумів, ідей, сумнівів та появи грандіозних планів. Вас пора взятись за себе та почати самовдосконалюватись. Саме саморозвиток допоможе вам побороти старі проблеми. Щоправда, краще це робити без фанатизму, адже здоров'я вам ще знадобиться.
Терези
- Сприятливі дні: 2, 3
- Несприятливі дні: 30, 31
Цього тижня можливі непередбачувані події, через які ви можете опинитись у незрозумілій ситуації. Тому варто прислухатись до себе та намагатись уникати конфліктних ситуацій. У важкі моменти не забувайте про близьких, які завжди вас підтримають.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 2, 3
- Несприятливі дні: 28 ,1
Зарядіться на позитив, і тоді весь вас тиждень вдача вам усміхатиметься. Гарний настрій та розумний підхід до розподілення часу дозволять поповнити гаманець та завести нових друзів.
Стрілець
- Сприятливі дні: 31, 1
- Несприятливі дні: 2, 3
Кожне рішення Стрільців цього тижня варто добре обдумувати, а також не відпускати на волю весь шквал емоцій, які вас охоплюють. Лише раціональне мислення та впевненість у своїх діях допоможуть завершити тиждень на позитивній ноті. Вихідні варто провести у колі рідних та нарешті створити у домі затишок.
Козеріг
- Сприятливі дні: 2, 3
- Несприятливі дні: 30, 1
Забудьте про стандартне бачення світу, нові погляди допоможуть вам нарешті почати йти назустріч своїм мріям та цілям. До того ж, саме час налагодити стосунки зі своїм колом спілкування. Якщо цього тижня у вас планується поїздка, то воно точно пройде успішно та весело.
Водолій
- Сприятливі дні: 31, 2
- Несприятливі дні: 28, 3
Весь нестримний потік енергії варто спрямовувати не на руйнування, а на створення чогось хорошого. Забудьте про запальні методи розв'язання проблем, саме час навчитись позбуватись негараздів мирним шляхом. припиніть вважати, що люди навколо вам щось винні, тоді життя налагодиться.
Риби
- Сприятливі дні: 2, 3
- Несприятливі дні: 29, 1
Зорі радять втримати свої амбіції та надмірну емоційність, щоб не загрузнути у негативі та невдачах. Попереду на вас очікують зміни, які варто правильно сприйняти, а не намагатись втекти від них.
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