Магнетична Міс Україна 2016 шукає собі чоловіка

Модель Олександра Кучеренко захопилася цікавим заняттям. Міс Україна 2016, яка танцювала з Дмитром Комаровим у Танцях із зірками, розповіла, що шукає партнера для бальних танців.

Міс Україна 2016 Олександра Кучеренко зазначила, що заняття бальними танцями – дороге задоволення.

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"Я продовжую займатися бальними танцями. Зараз у пошуку партнера. Я насправді не хочу займатися для себе, для підтримки фігури. Я дуже цілеспрямована особистість. Якщо чимось займаюся, то хочу мати результат. Тому і партнера підшукую для себе не якогось, а такого, щоб у нього був такий же рівень у танцях, як і у мене, щоб ми могли далі займатися і завойовувати перемоги", – сказала Кучеренко.

Великих фінансових вкладень, зазначає Олександра, вимагають красиві костюми, поїздки за кордон і уроки у майстрів, які можуть коштувати до 500 євро за одне 45-хвилинне заняття. "Я не можу сказати, про які суми йдеться, але чула, що про дуже великі", – розповіла дівчина.

А поки красуня у пошуках ідеального партнера, ми будемо насолоджуватися фото Міс Україна 2016:

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