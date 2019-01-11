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Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото

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Пейзажі світу від Перрі Шелат - фото 1
Пейзажі світу від Перрі Шелат / perrikschelatphotography.com

Талановита фотограф показує ефектні кадри зі своїх подорожей, надихаючи досліджувати світ.

Знайомтесь, Перрі Шелат (Perri Schelat) – професійний фотограф, яка мешкає в американському місті Кле Елум у штаті Вашингтон. Жінка обожнює мандрувати та фіксувати на камеру красу природи, ландшафти та вуличні фото.

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"Моя пристрасть до зйомок та фото, які я створюю, - це вираження моєї любові до природи і мого власного бачення", – ділиться Перрі.

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300265

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300266

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300267

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300268

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300269

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300270

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300271

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300272

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300273

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300274

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300275

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300276

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300277

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300278

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300279

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300280

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300281

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300282

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300283

Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото - фото 300284

Джерело всіх фото: perrikschelatphotography.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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