Захопливі пейзажі світу від Перрі Шелат: яскраві фото

Талановита фотограф показує ефектні кадри зі своїх подорожей, надихаючи досліджувати світ.

Знайомтесь, Перрі Шелат (Perri Schelat) – професійний фотограф, яка мешкає в американському місті Кле Елум у штаті Вашингтон. Жінка обожнює мандрувати та фіксувати на камеру красу природи, ландшафти та вуличні фото.

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"Моя пристрасть до зйомок та фото, які я створюю, - це вираження моєї любові до природи і мого власного бачення", – ділиться Перрі.

Джерело всіх фото: perrikschelatphotography.com

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