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Магія ранку: ось чому потрібно рано прокидатися
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Щоби день був хороший, важливо, як ви його починаєте. Лікарі кажуть, що ранній підйом позитивно впливає на організм людини. Дізнайтеся, чому так важлива магія ранку!
Людина дуже тісно взаємопов'язана з циклами Сонця і дуже важливо вставати в потрібний час, щоб привітати ранкове світло. Існує певний зв'язок між самопочуттям людини й часом пробудження. Тонус тіла, розуму, організму в цілому безпосередньо залежить від того у котрій годині він прокидається.
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Про користь і важливість раннього підйому говорив ще свого часу Піфагор. Всі його учні вставали до сходу сонця.
Чому важливо рано прокидатися:
- Ваша продуктивність значно зростає. Якщо ви пробували працювати рано вранці, то вже знаєте цей секрет. Справа, яка зазвичай займає дві-три години, вранці може бути зроблена за годину. Це здається фантастикою. Але багато хто вже в цьому переконався.
- У людей, які практикують ранній підйом, якість сну вище, ніж у тих, хто встає пізно. Любителі поспати довше схильні до розладів сну. Крім того, їх організм не висипається в повній мірі, навіть якщо тривалість сну більше.
- Мотивація вранці вище. Після сну, людина прокидається з оновленими силами. А це означає, що саме в цей час доби на піку активності знаходиться її сила волі. Давши їй хід – відмінна можливість зробити найскладніші справи, приступити до яких вдень ви себе вже не примусите.
- Ви нарешті скажете "ні" перекусам. Нерегулярний сон заважає гормонам, які відповідають за апетит, правильно працювати. Ранні підйоми та зарядка вранці допоможуть вам дійсно зголодніти, заповнити витрачену енергію свіжовичавленим соком. Це заповнить дефіцит вітамінів і мінералів, а значить не буде переїдання і зайвих перекусів.
- Але найголовнішим плюсом ранніх спонукань є те, що ви почнете дивитися на світ під іншим кутом, з великим оптимізмом і позитивним настроєм!
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