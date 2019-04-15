ТЕСТ: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?

Сьогодні, 15 квітня, день народження Емми Вотсон! Знаменитій Герміоні виповнюється двадцять дев'ять років. Пропонуємо пройти цікавий тест та дізнатися: яка з ролей красуні підійшла б саме тобі!

Хто ти: чуттєва Белль чи всезнайка Герміона? Перевір себе!

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