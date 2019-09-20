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Магазин Epic Games роздає безкоштовно шість ігор про Бетмена: як отримати

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Ігри про Бетмена - фото 1
Ігри про Бетмена / batman-news

У цифровому магазині Epic Games Store стартував безкоштовний тиждень, в рамках якого магазин роздає шість ігор про Бетмена. Це найбільший набір безкоштовних ігор, які Epic пропонує з моменту запуску магазину в грудні 2018 року.

Перша добірка, Batman: Arkham Collection, включає трилогію Arkham: Arkham Asylum, Batman: Arkham City і Batman: Arkham Knight, які вважаються одними з найкращих коли-небудь розказаних історій про Бетмена.

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На додаток до трилогії Аркхема, Epic також пропонує більш химерний погляд на супергероя в трилогії Lego Batman. Ці ігри начебто призначені для дітей, але відеоігри Lego незмінно є відмінними головоломками, які подобаються багатьом дорослим. Трилогія LEGO Batman включає LEGO Batman: The Videogame, LEGO Batman 2: DC Super Heroes і LEGO Batman 3: Beyond Gotham.

Магазин Epic Games роздає безкоштовно шість ігор про Бетмена: як отримати - фото 356279

Всі шість ігор Batman будуть доступні для безкоштовного завантаження на ПК з Windows в магазині Epic до 26 вересня, коли їх замінять гра-симулятор реальності Everything і Metro 2033 Redux. Отримати ігри можна через авторизацію в Epic Games Store, після чого на відповідній сторінці клікнути по збірці і кнопці "Безкоштовно".

Безкоштовна роздача приурочена до дня Бетмена, який шанувальники супергероя відзначають щороку. День Брюса Вейна щороку припадає на різні дати і в цьому році – це п'ятниця, 21 вересня.

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