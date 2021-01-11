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Погода в Україні 11 січня: похолодання близько
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11 січня в Україну поступово почне приходити похолодання, а от серйозних опадів не очікується. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
11 січня, у понеділок, в країну прийде холодна арктична маса, через що до ночі температура повітря знизиться до помірних морозів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У понеділок-вівторок, 11-12 січня, погоду України визначатиме антициклонічне поле, тому ані страшних, ані симпатичних снігопадів не очікується. Лише в Криму можливі опади та щось несуттєве політає у західній частині України. Вдень ще холоду не буде, а ось ніч почне вихолоджувати довкілля", – додала вона.
Прогноз погоди на 11 січня у містах України:
- Ужгород +3+5
- Львів 0+2
- Чернівці 0+2
- Івано-Франківськ 0-2
- Тернопіль -1+1
- Рівне -1+1
- Луцьк -1+1
- Вінниця -1+1
- Хмельницький -1+1
- Житомир -1+1
- Чернігів 0-2
- Черкаси -1+1
- Миколаїв +1+3
- Одеса +1+3
- Херсон -1+1
- Сімферополь +1+3
- Полтава 0-2
- Суми -1-3
- Харків -1-3
- Дніпро 0-2
- Запоріжжя -1+1
- Донецьк -1+1
- Луганськ 0-2
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