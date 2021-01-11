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Погода в Україні 11 січня: похолодання близько

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

11 січня в Україну поступово почне приходити похолодання, а от серйозних опадів не очікується. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

11 січня, у понеділок, в країну прийде холодна арктична маса, через що до ночі температура повітря знизиться до помірних морозів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У понеділок-вівторок, 11-12 січня, погоду України визначатиме антициклонічне поле, тому ані страшних, ані симпатичних снігопадів не очікується. Лише в Криму можливі опади та щось несуттєве політає у західній частині України. Вдень ще холоду не буде, а ось ніч почне вихолоджувати довкілля", – додала вона.

Прогноз погоди на 11 січня у містах України:

Погода в Україні 11 січня: похолодання близько - фото 442541
  • Ужгород +3+5
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0-2
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів 0-2
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +1+3
  • Херсон -1+1
  • Сімферополь +1+3
  • Полтава 0-2
  • Суми -1-3
  • Харків -1-3
  • Дніпро 0-2
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ 0-2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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