Погода в Україні 11 січня: похолодання близько

11 січня в Україну поступово почне приходити похолодання, а от серйозних опадів не очікується. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

11 січня, у понеділок, в країну прийде холодна арктична маса, через що до ночі температура повітря знизиться до помірних морозів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У понеділок-вівторок, 11-12 січня, погоду України визначатиме антициклонічне поле, тому ані страшних, ані симпатичних снігопадів не очікується. Лише в Криму можливі опади та щось несуттєве політає у західній частині України. Вдень ще холоду не буде, а ось ніч почне вихолоджувати довкілля", – додала вона.

Прогноз погоди на 11 січня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0-2

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів 0-2

Черкаси -1+1

Миколаїв +1+3

Одеса +1+3

Херсон -1+1

Сімферополь +1+3

Полтава 0-2

Суми -1-3

Харків -1-3

Дніпро 0-2

Запоріжжя -1+1

Донецьк -1+1

Луганськ 0-2

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