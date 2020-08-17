На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Мадонна відсвяткувала своє 62-річчя з тарілкою марихуани: епічний фотозвіт
-
- 47
Вчора, 16 серпня, співачці Мадонні виповнилося 62 роки. Артистка показала своїм підписникам в Instagram, як відсвяткувала свій день народження.
Як видно з фото на відео, Мадонна відправилася святкувати свій день народження на Ямайку, де відпочивала зі своїми друзями. Для вечірки співачка обрала біле довге вишите плаття, різнокольорові намиста, об'ємний браслет і легкий макіяж.
І ще: Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)
На одному з роликів артистка показала, як готувалася до святкування, сидячи на підлозі у ванній і замотуючи бинтом ступню.
Потім зірка змінила вбрання на блакитне плаття з квітковим принтом і знялася зі своїм коханим, танцюристом Ахламаліком Вільямсом. Також співачка позувала з тарілкою марихуани і самокруткою в роті.
Читайте також: Кайлі Дженнер завела мережу пікантним пляжними фото у крихітному бікіні
-
13:51У бібліотеці Вашингтона знайшли схованку з пивом і цукерками з 1980-х: фотофакт
-
13:23У Долині смерті температура піднялася до рекордних показників
-
12:48Спокуслива оголена модель прийняла ванну з молоком: пікантне фото (18+)
-
12:25Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали
-
12:20Юна українка обігнала Ferrari і Nissan GT-R на старому BMW: ефектне відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:57У ВООЗ пояснили, чи можна заразитися COVID-19 через їжу
-
11:43Я пройшов все це: Зеленський відреагував на підпал автівки розслідувачів "Схем"
-
11:21Мадонна відсвяткувала своє 62-річчя з тарілкою марихуани: епічний фотозвіт
-
10:50Крижаний покрив Гренландії розтанув до точки неповернення
-
10:31Згадуючи Добряка: 25 цитат Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
10:22Прямі чи похилі: у мережі показали шокуючу оптичну ілюзію зі смугами
-
09:47Як брак сну впливає на настрій людини
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 серпня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:50Бренд Knorr змінить назву соусу через расизм
-
08:24Чому йогурт не варто їсти вранці
-
07:49Художник довів, що вуличне мистецтво може бути по-справжньому яскравим: вражаючі фото
-
07:17Названі найшвидші моделі Tesla: дивіться драйвове відео
- 16 серпня
-
21:51ТОП-10 найдорожчих брендів пива: інфографіка
-
21:1817 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Як виглядають легені, уражені COVID-19: фото не для слабкодухих
-
20:22Науковці створили матеріал, який перетворює морську воду у прісну за лічені хвилини
-
19:49Українська дівчина-арбітр розповіла, скільки заробляє за суддівство на матчах
-
19:23Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)
-
12:25Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали
-
10:31Згадуючи Добряка: 25 цитат Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 серпня
- 16 серпня
-
21:51ТОП-10 найдорожчих брендів пива: інфографіка
-
19:23Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)
-
17:55Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
-
15:19Ці знаки Зодіаку найбільш вразливі
-
12:43Як приготувати томатну пасту вдома
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 серпня
-
08:20Погода в Україні 16 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 15 серпня
-
21:47Трійка найуспішніших знаків Зодіаку
-
18:41Варення з шовковиці на зиму: рецепти з фото
-
15:19Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:57Музика твого літа: плейлист нових пісень серпня
-
09:25Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 15 серпня
-
08:22Погода в Україні 15 серпня: точний прогноз на суботу
- 14 серпня
-
21:42Названі найталановитіші знаки Зодіаку
-
16:32Танці з зірками 2020: хто братиме участь у новому сезоні
-
13:50Христина Соловій – Коала: слухай нову ліричну пісню
-
11:27Поділ України на 4 карантинні зони: Самбір тепер червоний, а Київ – жовтий
-
09:19Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 14 серпня
-
07:19Погода в Україні на Маковія: прогноз на 14 серпня
- 13 серпня
-
21:1814 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:438 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати
-
15:19Рейтинг найкращих сиквелів усіх часів: кінорекомендації від Rotten Tomatoes