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Мадонна відсвяткувала своє 62-річчя з тарілкою марихуани: епічний фотозвіт

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Мадонна - фото 1
Мадонна / instagram

Вчора, 16 серпня, співачці Мадонні виповнилося 62 роки. Артистка показала своїм підписникам в Instagram, як відсвяткувала свій день народження.

Як видно з фото на відео, Мадонна відправилася святкувати свій день народження на Ямайку, де відпочивала зі своїми друзями. Для вечірки співачка обрала біле довге вишите плаття, різнокольорові намиста, об'ємний браслет і легкий макіяж.

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На одному з роликів артистка показала, як готувалася до святкування, сидячи на підлозі у ванній і замотуючи бинтом ступню.

Потім зірка змінила вбрання на блакитне плаття з квітковим принтом і знялася зі своїм коханим, танцюристом Ахламаліком Вільямсом. Також співачка позувала з тарілкою марихуани і самокруткою в роті.

Мадонна відсвяткувала своє 62-річчя з тарілкою марихуани: епічний фотозвіт - фото 420611

Мадонна відсвяткувала своє 62-річчя з тарілкою марихуани: епічний фотозвіт - фото 420607

Мадонна відсвяткувала своє 62-річчя з тарілкою марихуани: епічний фотозвіт - фото 420608

Мадонна відсвяткувала своє 62-річчя з тарілкою марихуани: епічний фотозвіт - фото 420609

Мадонна відсвяткувала своє 62-річчя з тарілкою марихуани: епічний фотозвіт - фото 420610

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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