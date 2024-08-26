Мадонна відсвяткувала 66-річчя у капелюсі українського дизайнера Ruslan Baginskiy

66-річна американська співачка Мадонна відпочиває зі своїм 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом в Італії. Протягом тижня вона святкувала день народження.

Один з літніх образів зірка доповнила капелюхом від Руслана Багінського. Світлини вона виклала в Instagram.

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Артистка відсвяткувала своє 66-річчя в Італії з дітьми, друзями та новим коханим Акімом Моррісом, який на 38 років молодший за Медж. Іменинниця сфотографувалась в історичних місцях Рима у неймовірних образах.

На нових знімках, якими вона поділилася в Instagram, зірка продемонструвала довгу квіткову сукню, яку вона поєднала з білим шарфом. Мадонна також носила білі мереживні рукавички з відрізаними кінчиками пальців. Головний убір Мадонни був від українського дизайнера Руслана Багінського.

Ідеальне завершення чудового святкування дня народження з друзями та родиною! Ciao Italia!!!! – підписала свій пост співачка.

В Італії Мадонна не тільки відсвяткувала своє 66-річчя, а й 24-й день народження сина Рокко від режисера Гая Річі. 11 серпня йому виповнилося 24 роки, а його знаменита мама 16 серпня відзначила 66-річчя.

Усі шестеро дітей Мадонни: Лурдес Леон, 27, Рокко Річі, 24, Девід Банда, 18, Мерсі Джеймс, 18, а також близнючки Стелла та Естер, 11, супроводжували її до Італії.

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