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Мадонна у новому іміджі виглядає як королева

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Профіль селебріті став більш тонким - фото 1
Профіль селебріті став більш тонким / Delfi

Свіжий і квітучий вигляд американської поп-співачки Мадонни на нових фото в Instagram просто захоплює.

Нові фотографії 60-річної співачки Мадонни дійсно шокували шанувальників, адже на них вона постала в образі брюнетки.

І ще: Мадонна показала, як виглядала 10 років тому

І поки деякі користувачі обговорювали колір волосся, найбільш уважні помітили, що лице Мадонни теж помітно змінилося, і справа зовсім не в фотошопі. Детальне розслідування провели американські журналісти, вони звернулися до провідних пластичних хірургів і з'ясували, що співачка піддалася "підтяжці обличчя, підтяжці верхніх і нижніх повік, підтяжці брів".

І дійсно, профіль селебріті став більш тонким, овал обличчя чіткішим, а шкіра виглядає свіжою, як після лазерних процедур і хімічного пілінгу.

Мадонна у новому іміджі виглядає як королева - фото 303574
Мадонна у новому іміджі виглядає як королева

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