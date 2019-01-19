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Мадонна шокувала користувачів мережі зміною іміджу

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Мадонна змінила імідж - фото 1
Мадонна змінила імідж / instagram

Культова американська поп-співачка Мадонна вирішила підстригтися і кардинально змінити колір волосся – з блондинки вона перетворилася в брюнетку. Про це свідчить фото, опубліковане на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram.

На знімку 60-річна Мадонна зображена з короткою стрижкою і волоссям чорного кольору. Зачіска на голові співачки нагадує зачіску в стилі ретро. Своє селфі артистка опублікувала із загадковим підписом: "Але, що якщо ...".

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Варто зазначити, що користувачі мережі позитивно оцінили новий образ улюбленої поп-діви. Вони відзначили, що вона виглядає прекрасно і натурально з таким кольором волосся.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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