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Мадонна приголомшила підписників новими провокаційними знімками

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Мадонна - фото 1
Мадонна / instagram

Американська співачка Мадонна не зупиняється епатувати публіку. Зірка показала свіжі фото у притаманному їй провокативному стилі.

Так, 63-річна Мадонна опублікувала на своїй сторінці у Instagram знімків, на яких позує в розкішному халаті від Versace, чорних панчохах та туфлях на підборах.

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У кадрі артистка позувала, сидячи на біде та у сміливих позах. А ще вона продемонструвала синці на нозі. Деякі фоловери назвали фото "вульгарними", а інші в той час активно обговорювали, що ж сталося із ногою співачки.

"Життя мене побило! Думаєте, мені не нас*ати? Тільки для диявола це має значення", – написала Мадонна під серією фото.

Мадонна приголомшила підписників новими провокаційними знімками - фото 491920
Мадонна приголомшила підписників новими провокаційними знімками - фото 491922
Мадонна приголомшила підписників новими провокаційними знімками - фото 491924
Мадонна приголомшила підписників новими провокаційними знімками - фото 491919
Мадонна приголомшила підписників новими провокаційними знімками - фото 491918
Мадонна приголомшила підписників новими провокаційними знімками - фото 491921
Мадонна приголомшила підписників новими провокаційними знімками - фото 491923

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