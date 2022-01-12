Хайді Клум спокусила мережу відвертим образом без білизни

Німецька супермодель Хайді Клум приголомшила публіку відвертим образом від норвезького дизайнера Пітера Дундаса. Красуня постала у доволі сміливому платті.

Так, 48-річна Хайді Клум поділилася з підписниками в Instagram своїм черговим ефектним аутфітом. Перед камерою модель з'явилася у яскравій лимонній сукні з довгими рукавами, яка складається з частин, переплетених нитками.

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Сміливий наряд, який оголяє спину та ліве стегно, підкреслив й те, що зірка не одягла від нього спідньої білизни.

"Це моя нова найулюбленіша сукня", – написала Хайді.

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