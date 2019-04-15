Мадонна повертається: промо нового альбому співачки

Поп-діва Мадонна вирішила не зупиняти свою кар'єру, а потішити фанатів новиною про нову платівку. Поки відома лише назва альбому, а також тизер до нього. Зацініть!

60-річна американська зірка Мадонна останні кілька років не надто активно займалась своєю кар'єрою, а майже весь час присвячувала дітям та новому помешканню у Португалії.

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Однак нещодавно співачка поділилась на своєму акаунті в соцмережі Instagram про вихід нової платівки. 14-й студійний альбом під таємничою назвою Madame X може побачити світ вже зовсім скоро. Дата все ще залишається у таємниці, однак виконавиця вже опублікувала екстравагантне промо.

"Мадам Ікс - це спецагентка, яка мандрує світом та постійно змінює свій облік. Вона може бути студенткою і професором, домогосподаркою і шльондрою, монахинею і президентом. головне, що вона бореться за свободу та правду", – йдеться на сторінці зірки.

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