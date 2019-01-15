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Кайлі Дженнер показала струнку фігуру у білизні

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Кайлі Дженнер у білизні - фото 1
Кайлі Дженнер у білизні / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель Кайлі Дженнер похизувалась формами у білизні.

21-річна американська модель та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер встигає не тільки займатись зйомками та різноманітними власними проектами. Дівчина ще й активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад млн прихильників. І це не дивно, адже сестра Кім Кардашян ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

І ще: Ангел Victoria's Secret: Кім Кардашян здивувала фанатів

Нещодавно Кайлі показала, що з легкістю може позмагатися зі своїми сестрами у стрункості. Зірка опублікувала фото у білизні, похизувавшись апетитними формами. Щоправда, фанати у тут запідозрили модель у фотошопі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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