Кайлі Дженнер показала струнку фігуру у білизні

Популярна модель Кайлі Дженнер похизувалась формами у білизні.

21-річна американська модель та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер встигає не тільки займатись зйомками та різноманітними власними проектами. Дівчина ще й активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад млн прихильників. І це не дивно, адже сестра Кім Кардашян ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Кайлі показала, що з легкістю може позмагатися зі своїми сестрами у стрункості. Зірка опублікувала фото у білизні, похизувавшись апетитними формами. Щоправда, фанати у тут запідозрили модель у фотошопі.

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