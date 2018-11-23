Мадонна показала рідкісне фото всіх своїх дітей

Знаменита американська співачка Мадонна порадувала шанувальників рідкісним знімком, на якому відображені всі шестеро її дітей.

На знімку, стоячи біля стіни в обнімку, позують біологічні діти співачки – 22-річна Лурдес і 18-річний Рокко, а також прийомні – 12-річна Мерсі Джеймс, шестирічні близнята Стелла і Естер і 13-річний Девід.

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60-річна артистка висловила таким чином подяку і любов на честь Дня подяки, що відзначається в США 22 листопада. Мадонна провела його з дітьми в Малаві.

Фотографію Мадонна підписала зворушливою їсторією, в якій розповіла, як діти змінили її життя.

"Те, за що найбільше вдячна! Мої діти повели мене по раніше невідомих дорогах і відкрили двері, в які я навіть ніколи не думала заходити. Слава, успіх і записані альбоми ніколи не зможуть зрівнятися з тим, що я люблю і ціную найбільше на світі! Щасливого Дня подяки з Малаві!!" – написала зірка.

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