Мадонна ніжиться у ванній на новій обкладинці Vogue

Співачка Мадонна повертається на велику сцену з новим альбомом Madame X. Зазначимо, що ви вже зможете прослухати два сингли. Крім того, виконавиця знялася у спокусливій фотосесії для червневого випуску журналу Vogue.

Для обкладинки глянцю її знімав творчий дует Мерта та Маркуса.

І ще: Adele після розлучення виклала у мережу мем з собою

Крім того, співачка дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про своє життя.

Люди завжди намагалися змусити мене замовкнути з тієї чи іншої причини: тому що я недостатньо хороша, недостатньо добре співаю, а тепер ще й тому, що я недостатньо молода. Зараз я борюся з ейджизмом, тепер мене карають за те, що мені виповнилося 60 років, – говорить в інтерв'ю Мадонна.

Додамо, що співачка виступить на пісенному конкурсі Євробачення в Тель-Авіві.

Читайте також: Ніколь Кідман показала струнку фігуру у спокусливій сукні