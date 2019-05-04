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Гра престолів День матері

Мадонна ніжиться у ванній на новій обкладинці Vogue

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Мадонна знялася для Vogue - фото 1
Мадонна знялася для Vogue / gettyimages

Співачка Мадонна повертається на велику сцену з новим альбомом Madame X. Зазначимо, що ви вже зможете прослухати два сингли. Крім того, виконавиця знялася у спокусливій фотосесії для червневого випуску журналу Vogue.

Для обкладинки глянцю її знімав творчий дует Мерта та Маркуса.

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Крім того, співачка дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про своє життя.

Люди завжди намагалися змусити мене замовкнути з тієї чи іншої причини: тому що я недостатньо хороша, недостатньо добре співаю, а тепер ще й тому, що я недостатньо молода. Зараз я борюся з ейджизмом, тепер мене карають за те, що мені виповнилося 60 років, – говорить в інтерв'ю Мадонна.

Мадонна ніжиться у ванній на новій обкладинці Vogue - фото 325642
Мадонна ніжиться у ванній на новій обкладинці Vogue - фото 325641
Мадонна ніжиться у ванній на новій обкладинці Vogue - фото 325640

Додамо, що співачка виступить на пісенному конкурсі Євробачення в Тель-Авіві.

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Джерело: Vogue
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