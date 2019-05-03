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Гра престолів День матері

Adele після розлучення виклала у мережу мем з собою

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Adele висміяла розлучення кумедним мемом - фото 1
Adele висміяла розлучення кумедним мемом / gettyimages

Наприкінці квітня стало відомо, що популярна співачка Adele та її чоловік, бізнесмен Саймон Коннекі, розлучилися.

Джерела, близькі до пари, заявили, що колишнє подружжя не збирається коментувати ситуацію та просить ЗМІ поважати їхнє особисте життя.

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Через деякий час Adele порушила мовчанку й опублікувала в Instagram мем, який присвячений завершенню стосунків. На кумедній картинці зображена співачка у двох різних станах – сумній у сльозах, а також з високо піднятою головою. Мем підписаний так:

Коли тебе переповнюють почуття і коли згадала, хто ти така.

Adele після розлучення виклала у мережу мем з собою - фото 325539

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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