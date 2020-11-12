MacBook Air на процесорі M1 обійшов топові моделі на Intel: результати бенчмарків

Лише через добу після презентації новинок Apple у базі даних Geekbench з'явилися результати тестування 13-дюймового MacBook Air з фірмовим чипом Apple M1. Формально він належить до класу енергоефективних ультрабуків, але при цьому зумів обійти по продуктивності навіть 16-дюймовий MacBook Pro.

На сайті бенчмарку опублікували результати тестування MacBook Air з 8 ГБ оперативної пам'яті та процесором M1, який працює на базовій частоті 3,2 ГГц. Новинка набрала 1687 і 7433 бали в одно- і багатоядерному випробуванні відповідно. Для порівняння: Pro-версія ноутбука на Intel Core i9-9880H показала результат 1148/6549 "папуг".

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У режимі навантаження на всі ядра лептоп поступився лише Mac Pro 2019 року й iMac Pro 2017 року з десктопними процесорами Intel Xeon W, а також 27-дюймовому iMac на базі Intel Core i7-10700. При цьому в одноядерній дисципліні MacBook Air показав найкращі результати серед всіх комп'ютерів Apple.

Крім того, в Geekbench опублікували протоколи тестування нового Mac mini (1682/7067 балів) і MacBook Pro (1714/6802), які також отримали чипи Apple M1.

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