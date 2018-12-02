M1 Music Awards: відвертий образ Тіни Кароль викликав суперечки у мережі

Шанувальники української поп-виконавиці Тіни Кароль посперечалися у мережі через її вбрання на церемонії вручення музичних премій M1 Music Awards 2018, яка відбулася в київському Палаці спорту 1 грудня.

Для виходу на червону доріжку зірка підібрала вбрання у стилі спідньої білизни, а саме ніжно-бірюзове плаття на тонких бретельках. Глибоке декольте прикрасило червоне мереживо. Знімки співачки під час церемонії з'явилися на сторінці її фан-клубу в Instagram.

До теми: M1 MUSIC AWARDS 2018 - оголошені переможці української премії

Свій образ артистка доповнила яскраво-червоними туфлями з відкритим носком. Що правда, за смаком він припав далеко не всім: в коментарях під знімками Кароль виникли дискусії, в чому ж співачка прийшла на церемонію – у вечірній сукні чи нічній сорочці.

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