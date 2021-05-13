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Люпен: дивіться трейлер продовження французького детективного серіалу
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Netflix випустив трейлер другої частини першого сезону серіалу "Люпен" з Омаром Сі. Французький детективний проєкт став популярним серед глядачів різних країн і утримував першість у ТОП-10 найпопулярніших шоу на стрімінговому сервісі.
Серіал "Люпен" натхненний культовою серією романів Моріса Леблана. У центрі сюжету – професійний злодій Ассан Діоп. Його батько був родом з Сенегалу і повісився у в'язниці, коли його звинуватили в крадіжці. У пошуках натхнення юний герой починає читати романи про Арсена Люпена, і, подорослішавши, дізнається, що його батько був невинний. Тоді він починає використовувати свої навички і таланти, щоб помститися.
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В описі ролика йдеться: "Ассан хотів будь-що-будь помститися Юберу Пеллегріні, і ця одержимість зруйнувала його сім'ю. Тепер він в безвихідному становищі, і йому потрібен план Б, нехай навіть дуже ризикований".
Перша частина з п'яти епізодів вийшла 8 січня 2021 року. Нові серії будуть доступні на стрімінговому сервісі уже з 11 червня нинішнього року.
Люпен 2 – дивитися онлайн трейлер продовження французького серіалу:
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