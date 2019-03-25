Люксембург – Україна онлайн трансляція: дивитись відбір на Євро 2020

Матч Люксембург – Україна триває у рамках другого туру кваліфікації на Євро 2020. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися поєдинок і вболівати за наших!

Фаворитом матчу Люксембург – Україна є підопічні Андрія Шевченка, і це недивно: в усіх очних зустрічах цих команд перемагали саме "синьо-жовті", а напередодні наша збірна здобула несподівану нічию у поєдинку з Португалією. Однак у футболі можливо все, тож недооцінювати суперників українцям не варто.

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Підтримати "синьо-жовтих" можна під час трансляції матчу на каналі УКРАЇНА та Футбол 1. Дивитися гру можна й онлайн, і ось де:

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