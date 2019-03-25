Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Євро 2020 Голос країни

Люксембург – Україна онлайн трансляція: дивитись відбір на Євро 2020

  • 291
Люксембург - Україна (25-03-2019) - фото 1
Люксембург - Україна (25-03-2019)

Матч Люксембург – Україна триває у рамках другого туру кваліфікації на Євро 2020. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися поєдинок і вболівати за наших!

Фаворитом матчу Люксембург – Україна є підопічні Андрія Шевченка, і це недивно: в усіх очних зустрічах цих команд перемагали саме "синьо-жовті", а напередодні наша збірна здобула несподівану нічию у поєдинку з Португалією. Однак у футболі можливо все, тож недооцінювати суперників українцям не варто.

Тут більше: Анонс матчу відбору на Євро 2020 Люксембург – Україна

Підтримати "синьо-жовтих" можна під час трансляції матчу на каналі УКРАЇНА та Футбол 1. Дивитися гру можна й онлайн, і ось де:

Це цікаво: Відео огляд і найкращі моменти матчу Португалія – Україна

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ліга сміху 5 сезон 4 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
  • 22 березня, 21:18
  • 351
Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
  • 24 березня, 17:25
  • 1018
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1342095
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт