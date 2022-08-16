"Маріуполь. Невтрачена надія": дивіться тизер свідчень людей про війну

У мережі з'явився тизер документального фільму "Маріуполь. Невтрачена надія". Ця кінострічка зображає війну очима простих людей – показує, що вони пережили у місті протягом першого місяця повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Документалка "Маріуполь. Невтрачена надія" – це свідчення про російсько-українську війну звичайних людей.

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Сюжет фільму базується на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової. Вона намагалася документувати усе, що бачила навкруги та довкола себе протягом цього першого місяця...

Дивіться тизер фільму "Маріуполь. Невтрачена надія":

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