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8 березня Серіал Школа

Люк Перрі - біографія і найкращі фільми із зіркою Беверлі-Гіллз, 90210

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Люк Перрі грав роль Ділана у Беверлі-Гіллз, 90210 - фото 1
Люк Перрі грав роль Ділана у Беверлі-Гіллз, 90210

Улюбленець публіки, голлівудський актор Люк Перрі, якого більшість із нас пам'ятає завдяки грі у культовому серіалу "Беверлі-Гілз, 90210" помер на 53-му році життя від важкого інсульту. Радіо МАКСИМУМ пропонує пригадати біографію талановитого актора, а також найкращі фільми з його участю.

Біографія Люка Перрі

  • Ім'я: Люк Перрі (Кой Лютер Перрі ІІІ)
  • Дата народження: 11 жовтня 1966 року
  • Знак зодіаку: Терези
  • Ріст: 178 см
  • Рід діяльності: актор, продюсер, режисер
  • Сімейний стан: розлучений

І ще: Беверлі-Гіллз, 90210: перші подробиці продовження культового серіалу 90-х

Знаменитий американський актор Люк Перрі запам'ятався глядачам завдяки ролі Ділана МакКея, яку він грав у молодіжному серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" (1990-2000 роки). Також він брав участь у таких режисерських роботах: "Вторгнення" (1997), "П'ятий елемент" (1997), "Рівердейл" (2017). Загалом у послужному списку актора понад 90 ролей.

У фільмографії Люка понад 90 ролей - фото 311671
У фільмографії Люка понад 90 ролей / gettyimages

Люк виріс у багатодітній родині: крім нього в будинку виховувалися його старший брат Томас, молодша сестра Емі та зведена – Емілі (від попереднього шлюбу вітчима).

Багато шанувальників помилково вважали, що Люк і актор Меттью Перрі – родичі.

Вже у 12 років хлопчик серйозно замислився над акторським майбутнім. Люк закінчив місцеву школу Фредеріктона у 1984 році. Під час навчання парубок виступав маскотом Фредді – офіційним талісманом спортивної команди.

Найкращі фільми з Люком Перрі

Беверлі-Гіллз, 90210


Баффі – переможниця вампірів


П'ятий елемент


К-9: Різдвяні пригоди


Любов у Раю


Рівердейл

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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