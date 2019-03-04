Люк Перрі - біографія і найкращі фільми із зіркою Беверлі-Гіллз, 90210

Улюбленець публіки, голлівудський актор Люк Перрі, якого більшість із нас пам'ятає завдяки грі у культовому серіалу "Беверлі-Гілз, 90210" помер на 53-му році життя від важкого інсульту. Радіо МАКСИМУМ пропонує пригадати біографію талановитого актора, а також найкращі фільми з його участю.

Біографія Люка Перрі

Ім'я: Люк Перрі (Кой Лютер Перрі ІІІ)

Люк Перрі (Кой Лютер Перрі ІІІ) Дата народження: 11 жовтня 1966 року

11 жовтня 1966 року Знак зодіаку: Терези

Терези Ріст: 178 см

178 см Рід діяльності: актор, продюсер, режисер

актор, продюсер, режисер Сімейний стан: розлучений

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Знаменитий американський актор Люк Перрі запам'ятався глядачам завдяки ролі Ділана МакКея, яку він грав у молодіжному серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" (1990-2000 роки). Також він брав участь у таких режисерських роботах: "Вторгнення" (1997), "П'ятий елемент" (1997), "Рівердейл" (2017). Загалом у послужному списку актора понад 90 ролей.

У фільмографії Люка понад 90 ролей / gettyimages

Люк виріс у багатодітній родині: крім нього в будинку виховувалися його старший брат Томас, молодша сестра Емі та зведена – Емілі (від попереднього шлюбу вітчима).

Багато шанувальників помилково вважали, що Люк і актор Меттью Перрі – родичі.

Вже у 12 років хлопчик серйозно замислився над акторським майбутнім. Люк закінчив місцеву школу Фредеріктона у 1984 році. Під час навчання парубок виступав маскотом Фредді – офіційним талісманом спортивної команди.

Найкращі фільми з Люком Перрі

Беверлі-Гіллз, 90210



Баффі – переможниця вампірів



П'ятий елемент



К-9: Різдвяні пригоди



Любов у Раю



Рівердейл

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