На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Люк Перрі - біографія і найкращі фільми із зіркою Беверлі-Гіллз, 90210
-
- 45
Улюбленець публіки, голлівудський актор Люк Перрі, якого більшість із нас пам'ятає завдяки грі у культовому серіалу "Беверлі-Гілз, 90210" помер на 53-му році життя від важкого інсульту. Радіо МАКСИМУМ пропонує пригадати біографію талановитого актора, а також найкращі фільми з його участю.
Біографія Люка Перрі
- Ім'я: Люк Перрі (Кой Лютер Перрі ІІІ)
- Дата народження: 11 жовтня 1966 року
- Знак зодіаку: Терези
- Ріст: 178 см
- Рід діяльності: актор, продюсер, режисер
- Сімейний стан: розлучений
І ще: Беверлі-Гіллз, 90210: перші подробиці продовження культового серіалу 90-х
Знаменитий американський актор Люк Перрі запам'ятався глядачам завдяки ролі Ділана МакКея, яку він грав у молодіжному серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" (1990-2000 роки). Також він брав участь у таких режисерських роботах: "Вторгнення" (1997), "П'ятий елемент" (1997), "Рівердейл" (2017). Загалом у послужному списку актора понад 90 ролей.
Люк виріс у багатодітній родині: крім нього в будинку виховувалися його старший брат Томас, молодша сестра Емі та зведена – Емілі (від попереднього шлюбу вітчима).
Багато шанувальників помилково вважали, що Люк і актор Меттью Перрі – родичі.
Вже у 12 років хлопчик серйозно замислився над акторським майбутнім. Люк закінчив місцеву школу Фредеріктона у 1984 році. Під час навчання парубок виступав маскотом Фредді – офіційним талісманом спортивної команди.
Найкращі фільми з Люком Перрі
Беверлі-Гіллз, 90210
Баффі – переможниця вампірів
П'ятий елемент
К-9: Різдвяні пригоди
Любов у Раю
Рівердейл
Читайте також: Нові фільми березня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
11:29Незвичайний баланс: відео з курми здивувало мережу
-
11:12Відбір на Євро 2020: Шевченко оголосив склад збірної, Ракицький в прольоті
-
10:48Шерлок Холмс 3: коли вийде новий фільм з Робертом Дауні-молодшим
-
10:21Як виглядає небо Юпітера: вражаюче фото від астронома
-
09:51Ці продукти покращують настрій
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
09:23Зірка реаліті-шоу вразила оголеним фото (18+)
-
08:52У ДСНС оголосили важливе попередження
-
08:31Шазам: другий трейлер супергеройського фільму онлайн
-
07:57Маск назвав дату презентації нового кросовера Model Y
-
07:32Huawei готує смартфон з тонкими рамками і без вирізу в екрані
-
07:15Прогноз погоди в Україні 5 березня
- 04 березня
-
23:50Рамі Малек зіграє головного героя у фільмі про Бонда
-
23:37Серіал Кріпосна – 9, 10 серія: дивитись онлайн драму СТБ, сюжет
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
23:17Еліксир молодості: вчені провели антивікову терапію
-
22:54Як активувати темну тему в Facebook Messenger для iPhone
-
22:37Не лише пере, а й сушить: Xiaomi представила нову пральну машину
-
22:24Оральний секс: науковці розповіли, хто отримує більше задоволення
-
22:00Підступний купідон: сильне кохання небезпечне для здоров'я
-
21:49Люк Перрі - біографія і найкращі фільми із зіркою Беверлі-Гіллз, 90210
-
21:45Кейт Міддлтон задумалася про четверту дитину
-
21:22Range Rover Sentinel: тонна броні з потужним двигуном
-
21:15Школа: Випускний – 1, 2 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
-
20:53Instagram-блогерів розкритикували користувачі мережі, і ось чому
-
09:51Ці продукти покращують настрій
-
07:15Прогноз погоди в Україні 5 березня
- 04 березня
-
22:24Оральний секс: науковці розповіли, хто отримує більше задоволення
-
19:30Анна Трінчер – Школа: вийшов кліп із зірками серіалу Школа
-
18:12Банальні подарунки на 8 березня, які розчарують майже кожну жінку
-
12:16Найкращі популярні пісні тижня: плейлист для гарного настрою
-
10:15Як правильно зберігати зимові речі: прості поради
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку
- 03 березня
-
21:55Затверджено нові правила футболу: що змінилося
-
19:21ТІК – Циклони: новий кліп у стилі передвиборчого екшну підірвав мережу
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії
-
15:16Названо каші, користь яких сильно переоцінюють
-
12:53Україні пригрозили скасуванням безвізу: у чому справа
-
09:18Названа одна з головних складових щасливих стосунків
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 3 березня: точний прогноз
- 02 березня
-
21:53Експерти розповіли, як на вас впливає перегляд порно
-
19:23Настя Каменських і Наталя Могилевська стали жертвами критики своїх фанів (18+)
-
17:22Науковці розповіли, скільки можна випити пива без шкоди для здоров'я
-
14:16Скільки професій існує в Україні: несподівана цифра
-
12:24Свіжі рок-пісні тижня: плейлист драйвової музики
-
10:31Привітання з Днем ангела Мар'яни: побажання і картинки на іменини
-
08:33Як припаркуватися, не зачепивши бампером бордюр
- 01 березня
-
23:00Ліга сміху 5 сезон 1 гра: дивіться прем’єрний випуск улюбленого шоу
-
22:25Приготуйте ці котлети і ви забудете про всі інші: елементарний рецепт
-
19:50Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення