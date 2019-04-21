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Людям не зі слабкими нервами: графічні портрети японського дизайнера

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Людям не зі слабкими нервами: графічні портрети японського дизайнера - фото 1

Дивовижні роботи Кухей Накама сколихнули мережу. Дизайнер створює не тільки портрети людей, а і яскраві візуалізації. Проте людям зі слабкими нервами краще не дивитися деякі його роботи. Зацініть!

У більшості робіт Накама людина складається з будь-яких геометричних форм. Або з дивних субстанцій, які обволікають тіло. Дизайнер любить експериментувати, хоч і переживає щодо того, як глядач сприйме його фантазію.

І ще: Не панчохи на голову: блогерка створює моду для грабіжників банку

Кухей Накама – відомий японський дизайнер, який співпрацює з такими провідними світовими брендами, як Lexus, Toyota, CocaCola, Nike і Dropbox. За допомогою різних графічних редакторів Накама створює дивовижні віртуальні світи, не схожі ні на одну роботу інших дизайнерів.

Один з останніх проектів Накама – живі портрети людей, які покриті шарами рідкої шкіри або безліччю невідомих істот. В епоху, коли кожен студент курсу цифрового дизайну може похвалитися реалістичними візуалізаціями, Накама дивує несподіваними та подекуди навіть химерними рішеннями у своїх захопливих портретах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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