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Людиноподібний робот Digit став автономним: відео
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Дітище Agility Robotics тепер самостійно складає карту навколишнього середовища і ходить по заданому маршруту.
Компанія Agility Robotics представила покращену версію свого людиноподібного робота Digit. Як видно з відео у YouTube, його навчили працювати автономно. Тепер він самостійно складає карту навколишнього середовища і ходить по заданому маршруту, уникаючи перешкод на шляху.
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У ролику можна бачити локальну карту поверхні, яку будує робот, круги, що позначають точки супутникової карти, і перешкоди. У кінці праворуч від робота можна помітити хмару точок в місці, в якому стоїть оператор.
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