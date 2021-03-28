Людиноподібний робот Digit став автономним: відео

Дітище Agility Robotics тепер самостійно складає карту навколишнього середовища і ходить по заданому маршруту.

Компанія Agility Robotics представила покращену версію свого людиноподібного робота Digit. Як видно з відео у YouTube, його навчили працювати автономно. Тепер він самостійно складає карту навколишнього середовища і ходить по заданому маршруту, уникаючи перешкод на шляху.

І ще: Блогерка знайшла неймовірний гаджет на кухні з минулого століття (відео)

У ролику можна бачити локальну карту поверхні, яку будує робот, круги, що позначають точки супутникової карти, і перешкоди. У кінці праворуч від робота можна помітити хмару точок в місці, в якому стоїть оператор.

Читайте також: Consumer Reports назвала найкращі смартфони 2021 року на iOS та Android