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Блогерка знайшла неймовірний гаджет на кухні з минулого століття (відео)

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Незвичайна знахідка на кухні 1959 року - фото 1
Незвичайна знахідка на кухні 1959 року

Навряд чи когось можна здивувати сьогодні розумними гаджетами для дому, але несподівана знахідна цієї дівчини справді вражає. Здається, колись господині теж вміли круто облаштовувати кухню

Користувачка з ніком superretrogal поділилась на своєму профілі у соцмережі TikTok відео про несподівану знахідку на старій кухні. І ролик стрімко став вірусним, зібравши понад 2 мільйони переглядів.

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Шанувальниця ретро просто показала незвичайний гаджет на кухні у старому будинку, який збудували ще у 1959 році. На кухонному столі розмістились металеві накладки, які далеко не частина декору. Виявилось, що це частина кухонного комбайна, який можна використовувати у якості міксера та соковитискача.

Ще цікавіше те, що навіть через 62 роки прилад працює доволі добре, а також не вимагає багато уваги від господині. Тож старше покоління також мало свої приємні секрети на кухні:

@superretrogal

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♬ Plantasia - Mort Garson
@superretrogal

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♬ Symphony for a Spider Plant - Mort Garson


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