Блогерка знайшла неймовірний гаджет на кухні з минулого століття (відео)

Навряд чи когось можна здивувати сьогодні розумними гаджетами для дому, але несподівана знахідна цієї дівчини справді вражає. Здається, колись господині теж вміли круто облаштовувати кухню

Користувачка з ніком superretrogal поділилась на своєму профілі у соцмережі TikTok відео про несподівану знахідку на старій кухні. І ролик стрімко став вірусним, зібравши понад 2 мільйони переглядів.

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Шанувальниця ретро просто показала незвичайний гаджет на кухні у старому будинку, який збудували ще у 1959 році. На кухонному столі розмістились металеві накладки, які далеко не частина декору. Виявилось, що це частина кухонного комбайна, який можна використовувати у якості міксера та соковитискача.

Ще цікавіше те, що навіть через 62 роки прилад працює доволі добре, а також не вимагає багато уваги від господині. Тож старше покоління також мало свої приємні секрети на кухні:



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