Людина-павук: Далеко від дому: новий трейлер зі спойлерами

У мережі з'явився другий трейлер фільму Людина-павук: Далеко від дому (Spider-Man: Far from Home), у якому є спойлери до Месників: Завершення. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Marvel нарешті потішила фанатів новим трейлером до "Людини-павука: Далеко від дому", прем'єра якого запланована на 17 липня.

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За сюжетом, Пітер Паркер вирішує взяти відпустку та разом з однокласниками їде на канікули до Європи. Але навіть там йому не вдасться забути про відповідальність, адже його знаходить Нік Ф'юрі. Хлопцю доведеться познайомитись з Містеріо та новини загрозами для людства. Як відзначається у трейлері, все тому, що Капітан Марвел поза зоною досяжності.

ВАЖЛИВО: Якщо ви досі не подивились фільм Месники: Завершення, не вмикайте трейлер! Тут є спойлери, які можуть розбити вам серце.

Людина-павук: Далеко від дому: дивитись трейлер онлайн:

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