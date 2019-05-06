Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів День матері

Людина-павук: Далеко від дому: новий трейлер зі спойлерами

  • 10
Людина-павук 2019: дивитись трейлер онлайн - фото 1
Людина-павук 2019: дивитись трейлер онлайн / Wired

У мережі з'явився другий трейлер фільму Людина-павук: Далеко від дому (Spider-Man: Far from Home), у якому є спойлери до Месників: Завершення. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Marvel нарешті потішила фанатів новим трейлером до "Людини-павука: Далеко від дому", прем'єра якого запланована на 17 липня.

І ще: Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця

За сюжетом, Пітер Паркер вирішує взяти відпустку та разом з однокласниками їде на канікули до Європи. Але навіть там йому не вдасться забути про відповідальність, адже його знаходить Нік Ф'юрі. Хлопцю доведеться познайомитись з Містеріо та новини загрозами для людства. Як відзначається у трейлері, все тому, що Капітан Марвел поза зоною досяжності.

ВАЖЛИВО: Якщо ви досі не подивились фільм Месники: Завершення, не вмикайте трейлер! Тут є спойлери, які можуть розбити вам серце.

Людина-павук: Далеко від дому: дивитись трейлер онлайн:

Читайте також: Месники: Завершення: рецензія зі спойлерами, які змусять плакати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Шиканемо, Ігри патріотів і Форт Буаяр: ностальгійна добірка улюблених передач 2000-х
  • 03 травня, 16:03
  • 642
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 334
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1445084
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини