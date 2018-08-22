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Багаті і бідні квартали Африки, Мексики та Індії з висоти пташиного польоту

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Індія - фото 1
Індія / bbc

Фотограф Джон Міллер показує, як бараки в великих містах межують з котеджами і полями для гольфу.

Джон Міллер знімає ландшафти міст в рамках проекту Unequal Scenes, над яким він працює з 2016 року. Фотограф вважає, що нерівність – одна з найгостріших проблем сучасності.

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Для проекту Міллер фотографує не тільки багаті та бідні квартали, а й, наприклад, промислові і занедбані будівлі поруч з житловими будинками, великі дорожні розв'язки поряд з парками та інші пейзажі.

Дурбан, ПАР - фото 271607
Дурбан, ПАР
Мехіко, Мексика - фото 271608
Мехіко, Мексика
Мумбаї, Індія - фото 271609
Мумбаї, Індія
США - фото 271610
США
США - фото 271611
США

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Джерело: bbc
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