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Люди в чорному: з'явився трейлер фільму з зірками Месників

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Люди в чорному 2019, дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Люди в чорному 2019, дивитись трейлер фільму онлайн / EW

У мережі з'явився другий трейлер до перезапуску фільму Люди в чорному (Men in Black), де головні ролі виконали зірки Месників. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Sony Pictures Entertainment потішила фанатів другим офіційним трейлером до нового фільму про пригоди Людей у чорному. Прем'єра стрічки запланована вже на 14 червня.

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Люди в чорному завжди захищали Землю від "сміття" всесвіту. Однак у новій пригоді їм доведеться позбутись найбільшої глобальної загрози на сьогодні: крота у власній організації.

Головні ролі виконали: Кріс Хемсворт, Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Кумайл Наньцзяні, Лоран та Ларрі буржуа, Емма Томпсон і Ліам Нісон.

Люди в чорному 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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