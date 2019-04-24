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Ґодзілла 2: Король монстрів: з'явився фінальний трейлер
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Ґодзілла 2: Король монстрів зовсім скоро вийде на екранах, а в мережі показали фінальний трейлер продовження історії відомого монстра. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Студія Warner Bros. Pictures показала останній трейлер до стрічки Ґодзілла 2: Король монстрів (Godzilla: King of the Monsters), прем'єра якої запланована в Україні вже на 30 травня.
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Сюжет розповідає про події через 5 років після першої частини "Ґодзілли". Організацією з креативною назвою "Монарх" займається пошуками порятунку для людства на випадок, якщо слідом за гігантським ящером на Землі з'являться й інші монстри. Звісно ж, довго чекати на їх появу не доводиться.
Головні ролі виконали Віра Фарміга, Міллі Боббі Браун, Кен Ватанабе, Чжан Цзи та Саллі Хокінс.
Ґодзілла 2: Король монстрів: дивитись трейлер фільму онлайн:
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