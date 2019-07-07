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Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
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Кінокартина Люди в чорному, яка вперше вийшла на великі екрани в 1997 році, стала справжнім культовим бойовиком і отримала кілька продовжень. Погляньмо, як змінилися за 22 роки зірки стрічки!
Ще одна легенда кінофантастики 90-х. Попри те, що це теж кінокомікс всесвіту Marvel, він користується любов'ю у тих, хто кінокомікси не переносить на дух. Може тому, що в цьому фільмі автор дуже вдало змішав комедію, бойовик і фантастику. А може, завдяки тому, що історія, не дивлячись на всю свою фантастичність, виглядає абсолютно реалістичною. Дізнайтеся, хто є хто з агентів!
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Агент К
Колишній офіцер поліції міста Нью-Йорк, один з тих людей, які були свідками першого контакту з інопланетними істотами. Актор Томмі Лі Джонс народився 15 вересня 1946 року в американському штаті Техас. Вперше на телевізійному екрані глядачі побачили Джонса в мелодраматичному кінофільмі Історія кохання. Славу йому принесла роль у фільмі Гуркіт грому.
Шеф (агент Z)
Ріп Торн – американський актор, який відзначився тим, що за свою кар'єру знявся більш ніж в 180 фільмах! В юності Торн закінчив тваринницький інститут. Невідомо, що його змусило потім переїхати до Голлівуду і зайнятися акторською майстерністю. Напевно, нечувані гонорари, які отримують зірки фабрики мрій. Спочатку Торн тинявся масовками. Перший більш-менш відомий телевізійний фільм з його участю – це драма Шлюб і насильство, в якій знялася зірка Термінатора Лінда Гамільтон і молодий Міккі Рурк. Люди в чорному – важливий проєкт для Торна, оскільки йому довірили головну роль. На екрані Ріп з'явився в образі агента Z, безпосереднього начальника людей в чорному.
Агент J
Джеймс Даррел Едвардс (він же агент Джей) народився в Америці, імовірно в Нью-Йорку, але водночас після третьої частини можна припустити, що його рідне місто Майамі. Його батько, Джеймс Даррел Едвардс-старший, був командиром в американській армії. Завдяки Агенту Кевіну Брауну, він нічого не пам'ятає про свого батька.
Едгар (Жук)
Якщо в присутності Жука буде вбито комаху, то він відчує хворобливу соматичну реакцію. Жуки сильно залежні від цукру і продуктів з великим його вмістом, наприклад, це може бути сироп або маточне молочко. Жуки дуже погано переносять холод і кріогенну зброю. Попри те, що вони можуть існувати без нижньої частини тіла, саме ця сфера є найбільш вразливою і, навіть звичайні удари по ній викликають хворобливі реакції. Всі Жуки пов'язані ментальністю бджолиного рою, яка бере свій початок від королеви, її смерть виводить всіх представників цієї раси з ладу.
Лорел Вівер (агент L)
Агент Ел в минулому працівник моргу, була завербована після сутички з Жуком. Спочатку працювала в організації як медик, але потім нарешті вибила для себе посаду оперативника, запросивши на своє місце інопланетного генія доктора Зілтора. Дуже хотіла стати напарником Кея, але через Комісії з прав прибульців змушена працювати з агентом X, відносини з яким у неї відразу ж не склалися.
Джек
Джек Джібс інопланетянин-лихвар, скупник краденого. Боїться за себе, хоч і має здатність до регенерації. У нього є брат, який вважає Джека слиньком. Джек багато разів допомагав Альфі, особливо останнім часом, коли його брат став служити кіборгу. Джек ніколи не пропускає нагоди підзаробити і за гроші здатний на все.
Френк
Френк інопланетянин в образі мопса; інформатор, живе в газетному кіоску. Для прикриття використовує людиноподібного робота-газетяра. Часто через власну неуважність і легковажність потрапляє в різні неприємні історії, пов'язані з іншими інопланетянами, і піддає своє життя і життя оточуючих небезпеці.
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