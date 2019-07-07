Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму

Кінокартина Люди в чорному, яка вперше вийшла на великі екрани в 1997 році, стала справжнім культовим бойовиком і отримала кілька продовжень. Погляньмо, як змінилися за 22 роки зірки стрічки!

Ще одна легенда кінофантастики 90-х. Попри те, що це теж кінокомікс всесвіту Marvel, він користується любов'ю у тих, хто кінокомікси не переносить на дух. Може тому, що в цьому фільмі автор дуже вдало змішав комедію, бойовик і фантастику. А може, завдяки тому, що історія, не дивлячись на всю свою фантастичність, виглядає абсолютно реалістичною. Дізнайтеся, хто є хто з агентів!

Читайте також: Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз

Агент К

Колишній офіцер поліції міста Нью-Йорк, один з тих людей, які були свідками першого контакту з інопланетними істотами. Актор Томмі Лі Джонс народився 15 вересня 1946 року в американському штаті Техас. Вперше на телевізійному екрані глядачі побачили Джонса в мелодраматичному кінофільмі Історія кохання. Славу йому принесла роль у фільмі Гуркіт грому.

Шеф (агент Z)

Ріп Торн – американський актор, який відзначився тим, що за свою кар'єру знявся більш ніж в 180 фільмах! В юності Торн закінчив тваринницький інститут. Невідомо, що його змусило потім переїхати до Голлівуду і зайнятися акторською майстерністю. Напевно, нечувані гонорари, які отримують зірки фабрики мрій. Спочатку Торн тинявся масовками. Перший більш-менш відомий телевізійний фільм з його участю – це драма Шлюб і насильство, в якій знялася зірка Термінатора Лінда Гамільтон і молодий Міккі Рурк. Люди в чорному – важливий проєкт для Торна, оскільки йому довірили головну роль. На екрані Ріп з'явився в образі агента Z, безпосереднього начальника людей в чорному.

Агент J

Джеймс Даррел Едвардс (він же агент Джей) народився в Америці, імовірно в Нью-Йорку, але водночас після третьої частини можна припустити, що його рідне місто Майамі. Його батько, Джеймс Даррел Едвардс-старший, був командиром в американській армії. Завдяки Агенту Кевіну Брауну, він нічого не пам'ятає про свого батька.

Едгар (Жук)

Якщо в присутності Жука буде вбито комаху, то він відчує хворобливу соматичну реакцію. Жуки сильно залежні від цукру і продуктів з великим його вмістом, наприклад, це може бути сироп або маточне молочко. Жуки дуже погано переносять холод і кріогенну зброю. Попри те, що вони можуть існувати без нижньої частини тіла, саме ця сфера є найбільш вразливою і, навіть звичайні удари по ній викликають хворобливі реакції. Всі Жуки пов'язані ментальністю бджолиного рою, яка бере свій початок від королеви, її смерть виводить всіх представників цієї раси з ладу.

Лорел Вівер (агент L)

Агент Ел в минулому працівник моргу, була завербована після сутички з Жуком. Спочатку працювала в організації як медик, але потім нарешті вибила для себе посаду оперативника, запросивши на своє місце інопланетного генія доктора Зілтора. Дуже хотіла стати напарником Кея, але через Комісії з прав прибульців змушена працювати з агентом X, відносини з яким у неї відразу ж не склалися.

Джек

Джек Джібс інопланетянин-лихвар, скупник краденого. Боїться за себе, хоч і має здатність до регенерації. У нього є брат, який вважає Джека слиньком. Джек багато разів допомагав Альфі, особливо останнім часом, коли його брат став служити кіборгу. Джек ніколи не пропускає нагоди підзаробити і за гроші здатний на все.

Френк

Френк інопланетянин в образі мопса; інформатор, живе в газетному кіоску. Для прикриття використовує людиноподібного робота-газетяра. Часто через власну неуважність і легковажність потрапляє в різні неприємні історії, пов'язані з іншими інопланетянами, і піддає своє життя і життя оточуючих небезпеці.

І ще: Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!