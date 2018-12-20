Хеллбой: Повстання кривавої королеви: з'явився перший трейлер

У мережі опублікували перший трейлер перезапуску "Хеллбоя" із зіркою "Дуже дивних справ" у головній ролі. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Lionsgate Movies потішила фанатів Dark Horse Comics першим промо до фільму "Хеллбой: Повстання кривавої королеви", прем'єра якого запланована вже на 12 квітня 2019 року. У головних ролях зіграли Девід Харбор, який запам'ятався глядачам, як шериф у серіалі "Дуже дивні справи", а також Мілла Йовович та Саша Лейн.

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Сюжет розповість про те, як Хеллбоя прямує до Англії, щоб вступити у доленосний бій з дружиною Мерліна Кривавою Королевою Німеу. Саме зустріч з середньовічною відьмою може призвести до кінця світу, але Хеллбою таке не надто подобається.

Хеллбой: Повстання кривавої королеви: дивитись трейлер онлайн:

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