Чоловіки проти жінок: кого еротичні картинки збуджують більше?

Попри те, що побутує думка, що еротичні зображення збуджують передовсім чоловіків, на жінок вони теж мають неабиякий вплив. Принаймні про це заявили фізіологи з Німеччини та Великобританії. Щоб дійти до таких висновків вони опрацювали 61 наукову статтю.

По знімках МРТ дослідники вивчили активність кори великих півкуль мозку 1850 чоловіків і жінок. Серед випробуваних були гетеро-, гомо- і бісексуали різних національностей, без психічних розладів, середній вік учасників – 29 років. Під час експериментів добровольцям показували еротичні фотографії та відео.

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Виявилося, що при перегляді еротики у чоловіків і жінок сильніше активізуються скронева частка, смугасте тіло, передня поясна звивина, середня потилична звивина, мигдалевидне тіло, чорна субстанція й деякі інші ділянки.

Еротичні зображення збуджують і чоловіків і жінок

Топографія зон, де активуються нейрони при порушенні, більшою мірою залежить від типу стимулу (фото або відео), в меншій – від сексуальної орієнтації. У гетеросексуалів було більше відмінностей в активації лівої та правої півкуль, ніж у гомосексуалів.

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